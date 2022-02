450 Pizzen am Tag Pizza Peperoni aus dem Aldi-Automaten

Während des Einkaufs bei Aldi eine ofenfrische Pizza genießen – das geht jetzt in Australien. In einem Markt in Sydney testet der Discounter einen Roboterautomaten namens „Pizzabot“. Das Gerät soll Pizza in „Restaurantqualität“ servieren und wurde in Zusammenarbeit mit dem australischen Start-up Placer Robotics entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung von Aldi.