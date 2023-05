50 Jahre Lidl Der Discounter-König und seine sechs Erfolgs-Geheimnisse

Mit medialer Zurückhaltung allein ist es indes nicht getan. Würde Schwarz sich Luxusyachten leisten, sein Geld in Fußballclubs stecken oder Opernhäuser errichten, stünde er wohl trotzdem im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Doch derlei Extravaganzen sind ihm fremd. Sein Ferienhaus am Chiemsee gehört nicht in die Bling-bling-Kategorie. Sein Wohnhaus in Heilbronn soll sich unauffällig zwischen andere Einfamilienhäuser in seiner Heimatstadt reihen. Ab und zu spielt er eine Partie Golf, gönnt sich einen guten Rotwein, lebt für einen Milliardär aber durchaus bescheiden. All das trägt dazu bei, dass seine Privatsphäre in Heilbronn respektiert wird.