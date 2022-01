5000 Euro pro Mitarbeiter Hat sich der wohl teuerste Corona-Impfanreiz Deutschlands gelohnt?

Forschungsergebnisse zeigen, dass schon eine geringe Prämie einen Einfluss auf die Impfbereitschaft haben kann. In einer im vergangenen November in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichten Studie aus Schweden lag die Impfquote in einer Gruppe, in der die Menschen umgerechnet 20 Euro für den Schuss bekamen, um vier Prozentpunkte höher als in der Kontrollgruppe, die nichts bekam.



Böttcher liegt mit den 88 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt bei den Erwachsenen (84 Prozent). In Thüringen sind laut dem Robert-Koch-Institut 77 Prozent der Erwachsenen doppelt immunisiert. Rechnet man Menschen älter als 60 noch heraus, fallen sogar nur 71 Prozent darunter. Der Altersschnitt bei Böttcher liegt laut Frasiak bei Mitte 30. Die Impfquote in der Firma liegt also mindestens 17 Prozentpunkte höher als in der Vergleichsbevölkerung in dem ostdeutschen Bundesland. Thüringen hat die drittniedrigste Impfquote in ganz Deutschland.