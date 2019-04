„Das Geschäftsjahr 2018 war eines der besten in unserer Unternehmensgeschichte“, sagte Rewe-Chef Lionel Souque in Köln. „Wir haben 2018 erneut davon profitiert, dass wir in den vergangenen Jahren sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland in großem Umfang in die Modernisierung und Expansion unserer Märkte und in die Stärkung unserer Touristik-Sparte investiert haben.“ Besonders gut lief das Geschäft bei den selbstständigen Rewe-Kaufleuten in Deutschland mit einem Umsatzplus von 9,1 Prozent. Auch das Online-Geschäft wuchs kräftig um 22,4 Prozent.