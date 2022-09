74% Preisaufschlag, 67% zusätzlich, 54% mehr Das sind die Preistreiber in deutschen Supermärkten

„Wir winken nicht jede Preiserhöhung durch, sondern prüfen, ob sie nachvollziehbar ist“, so Souque. Klar, die Kosten der Hersteller würden steigen, ergänzte Souque im Podcast „Chefgespräch“ mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli. Aber viele Produzenten „wollen ihre Preise um mehr als ihre Kosten erhöhen.“ Gerade unter den multinationalen Konsumgüterherstellern gebe es Trittbrettfahrer, die von der aktuellen Preiswelle profitieren wollten. „Da kämpfen wir brutal dagegen“, so Souque. Der Handelsriese wehre sich entschieden, wenn er die Aufschläge für nicht gerechtfertigt halte. Doch was ist gerechtfertigt – und was nicht?