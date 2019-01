797 Milliarden Dollar Amazon löst Microsoft als wertvollstes Unternehmen ab

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly stärkt mit einem milliardenschweren Zukauf seine Krebssparte. Acht Milliarden Dollar in bar will Eli Lilly für den Bayer-Kooperationspartner Loxo Oncology zahlen. Loxo hat sich einen Namen gemacht mit dem Medikament Vitraki gegen Krebs, der auf eine seltene Genmutation zurückzuführen ist. Die Börsianer honorierten die geplante Fusion mit Kursaufschlägen. Loxo-Scheine sprangen 66 Prozent in die Höhe. Eli-Lilly-Scheine verteuerten sich um 0,5 Prozent.



Mit Aufschlägen von 3,4 Prozent beziehungsweise fast sechs Prozent waren auch die Hightech-Werte wie Netflix gefragt, die ihre Rally vom Freitag fortsetzten.



Nach der jüngsten Rally gönnten sich Anleger an den europäischen Börsen am Montag eine Verschnaufpause. Der Dax ging mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 10.747 Punkten aus dem Handel. Der EuroStoxx50 verlor 0,3 Prozent auf 3033 Zähler. Am Freitag hatten beide Marktbarometer noch je rund drei Prozent zugelegt. Für Verunsicherung sorgten unerwartet schwache Konjunkturdaten aus der Euro-Zone. Die Börsianer schätzen die Konjunktur in der Euro-Zone im Januar so schlecht ein wie seit über vier Jahren nicht mehr.