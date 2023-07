850 Mitarbeiter betroffen Media-Saturn schließt seinen Reparaturservice Tec-Repair

Bei Media-Saturn klingt das natürlich etwas anders: Das Problem mit Tec-Repair habe in der Trennung von Reparatur und Verkaufsberatung gelegen, teilt das Unternehmen mit. „Der Kunde hatte daher unterschiedliche Anlaufstellen für Beratung und Reparatur, die Strukturen waren zu komplex und die Auslastung in den Märkten war sehr unterschiedlich.“ Zusätzlich zu den 400 Stellen wolle man deshalb „rund 1.200 interne Mitarbeitende“ technisch weiterqualifizieren und so den Reparatur-Services „vollwertig in die Kundenberatung und die Marktstrukturen“ eingliedern. Der Händler führe so „bislang getrennte Bereiche und Teams zusammen“, nämlich Kundenberatung, Verkauf und Reparatur. In naher Zukunft plane Media-Saturn in jedem der rund 400 deutschen Märkte „Teams bestehend aus bis zu vier Kolleginnen und Kollegen“, die „die Themen Verkauf, Beratung und Reparatur vereinen.“ Zudem wolle man „alle weiteren Services im neuen Reparaturzentrum in Erfurt bündeln“.