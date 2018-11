A. Lange & Söhne Luxusuhren-Manufaktur „Käufer wollen im Geschäft die Bestätigung“

Kaum ein Kunde geht trotz ihrer großen Schaufenster mal eben durch Zufall rein und interessiert sich für den Kauf einer Uhr, die ja mindestens eine fünfstellige Summe kostet. Wer die Ladentüre öffnet, hat also eine Absicht. Was muss passieren, damit daraus ein Kauf wird? So richtig überzeugen müssen sie ja eigentlich nicht mehr.

Ich sehe das anders. In fast 100 Prozent aller Fälle ist die Vorarbeit sicher im Internet erfolgt. Es gibt aber sehr unterschiedliche Kundenansprüche. Es gibt Kunden, die sagen „Seh‘ ich, will ich haben, klick‘ ich“. Dann gibt es andere, die alles wissen wollen. In der Telekommunikation nennt man das den letzten Meter. Bei uns ist das: Geld gegen Uhr. In unserem Preissegment haben die meisten Kunden, mit denen ich spreche – und das sind einige – eine ähnliche Reise hinter sich: Sie wollen im Geschäft in ihren Erwartungen bestätigt werden, die sie im Internet aufgebaut haben, bevor sie zu einer Kaufentscheidung kommen. Wenn sie die Bestätigung im Geschäft nicht erhalten, dann bin ich sehr sicher, dass eine bereits getroffene Entscheidung nicht zum Kauf führt. Wenn sie die Bestätigung erhalten, dann ist das wie ein Haken auf der Checkliste, wo die ganzen Erwartungen, Träume und Wünsche sich am Handgelenk realisieren. Meine Erfahrung: Das passiert heute noch immer im stationären Handel.