A320neo: Airbus muss tatenlos zusehen wie Dutzende A320neo am Boden bleiben

Der Hochdruckverdichter bockt zuweilen. Das kann zu einem kompletten Ausfall des Motors führen – auch in der Luft. Die europäische Luftsicherheitsbehörde EASA ist auf das technische Problem aufmerksam geworden, weil in den letzten zwei Wochen in vier Fällen Triebwerke im Flug abgeschaltet oder Starts abgebrochen werden mussten.