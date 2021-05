Abfälle Behörden prüfen deutsche Plastikmüll-Exporte in die Türkei

Weitere 37 Container wurden nach Informationen der WirtschaftsWoche auf dem Weg in die Türkei am Hafen von Antwerpen sichergestellt und sind mittlerweile wieder in Deutschland. Die Abfälle in diesen Containern stammten aus einer Sortieranlage des Betreibers Meilo im südhessischen Gernsheim. Meilo habe den Müll Ende April „freiwillig wieder zurückgenommen“, erklärte das Unternehmen gegenüber der WirtschaftsWoche. Der Abfall werde nun fachgerecht in Deutschland oder anderen EU-Staaten recycelt.



In Branchenkreisen heißt es, das türkische Recyclingunternehmen, dem das Zertifikat entzogen wurde, habe mehr als 400 Container mit Plastikabfällen aus Deutschland in die Türkei eingeführt und bisher nicht verwertet.