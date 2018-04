Der US-Internetkonzern Amazon hat mittlerweile mehr als 100 Millionen zahlende Mitglieder seines Abo-Dienstes Prime. Dies teilte Unternehmenschef Jeff Bezos am Mittwoch in seinem jährlichen Firmenbrief an die Aktionäre mit. Damit machte Amazon zum ersten Mal konkrete Angaben zur Zahl der Prime-Kunden. Zuvor hatte der Konzern mit Sitz in Seattle nur vage von mehreren Millionen gesprochen.