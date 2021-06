About-You-Aktie: E-Fashion erobert die Börse

Der Börsenstart ist gelungen: Beim Debüt des Online-Modehändler About You in Frankfurt stiegen die Aktien am Mittwoch über den Ausgabepreis von 23 Euro auf zeitweise bis zu 26,80 Euro. Der Ausgabepreis hatte 23,00 Euro betragen. Das Unternehmen war mit insgesamt rund 3,9 Milliarden Euro bewertet worden. Der große Berliner Konkurrent Zalando, der 2014 sein Börsendebüt feierte und inzwischen als Dax-Kandidat gilt, kommt aktuell auf etwa 24 Milliarden Euro. Den Vergleich mit Zalando mag About-You-Chef Tarek Müller nicht. „Wir sind mittlerweile in 23 Ländern aktiv. In vielen davon ist Zalando nicht“, sagte er vor einiger Zeit. Größtes Unterscheidungsmerkmal sei die Technologiesparte von About You, die Infrastrukturlösungen für Firmen verkauft und ein hohes Wachstum aufweist. Zudem richtet sich About You, das mittlerweile mehr als 30 Millionen Kunden und mehr als 1000 Mitarbeiter zählt, an eine jüngere Zielgruppe.