About-You-Chef Tarek Müller „Die Kooperationen mit Influencern werden wir auf jeden Fall weiterführen“

Trotz Negativ-Schlagzeilen um die Maskengeschäfte des Influencers und Sängers Fynn Kliemann setzt der Online-Modehändler About You weiter auf die Zusammenarbeit mit Influencern und Prominenten. „Die Kooperationen mit Influencern werden wir auf jeden Fall weiterführen, das ist für uns ein großer Wachstumshebel“, sagte About-You-Mitgründer und Co-Chef Tarek Müller der WirtschaftsWoche. Dabei gehe es ihm vor allem um Exklusivität. Die sei „ein zentraler Treiber für unser Geschäft, um neue Kunden zu überzeugen“, so Müller. Bei About You gebe es Kollektionen, die kein anderer Anbieter hat. „Das ist so ähnlich wie bei Netflix, die es mit ihren exklusiven Inhalten geschafft haben, die Kunden auf ihre Plattform zu ziehen.“