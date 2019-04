Abpfiff oder zweite Runde? Intersport-Tochter Voswinkel meldet Insolvenz an

Sport Voswinkel kam vor 16 Jahren als eine Art Fremdkörper zu Intersport. Bis dahin führte der Einkaufsverbund keine eigenen Läden - auch um der eigenen Fachhandelsbasis keine Konkurrenz zu machen. Das änderte sich Anfang 2003 als die deutsche Intersport in Heilbronn Sport Voswinkel mit 34 Läden und über 500 Mitarbeitern von der Douglas Holding übernahm. Nach und nach kamen weitere Standorte dazu - und mit ihnen neue Probleme.



Im Geschäftsjahr 2017/18 schrieb Voswinkel einen Verlust von rund 15 Millionen Euro. Der Umsatz ging um rund fünf Prozent auf 139 Millionen Euro zurück. Schon zuvor, im Geschäftsjahr 2016/2017, stand ein Jahresfehlbetrag von rund 4,6 Millionen Euro in den Büchern.



Ein Mix aus strukturellem Gegenwind und hausgemachten Schwächen machte Voswinkel zu schaffen. So hat der Sporthändler der Kundendrift ins Internet bisher zu wenig entgegen zu setzen. Auch all die Displays, Touchscreens und digitalen Umkleidekabinen, die Voswinkel in seinen Futures Stores testete, um die stationäre mit der digitalen Einkaufswelt zu verknüpfen, scheinen daran nicht viel geändert zu haben. Hinzu kommt: Sportartikelhersteller gehen mehr und mehr dazu über Teile ihrer Sortimente zuerst in eigenen Shops zu vermarkten, oder über den Modehandel zu verkaufen - und nicht in Sportgeschäften.