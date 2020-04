Absatzrückgang bei Klopapier Die ersten Hamster-Vorräte werden aufgebraucht

Leere Regale in den Supermärkten, wo sonst Toilettenpapier, Nudeln und Konserven standen klafften oft Lücken. So sah es noch vor wenigen Wochen in vielen deutschen Supermärkten aus. Doch inzwischen haben sich die Regale wieder gefüllt und neue Marktdaten zeigen, dass auch die Verbraucher damit beginnen, ihre Vorräte aufzubrauchen, statt immer neue Ware zu horten. Bestes Beispiel: Toilettenpapier, wochenlang ‚der‘ Corona-Bestseller schlechthin und ob des Kundenansturms Mangelware in vielen Supermärkten.