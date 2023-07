Absatzschwäche bei Fleischersatz Der Fleischlos-Boom im Supermarkt ist vorbei

Wie bei allen erfolgreichen Innovationen würde auf einen kurzen flachen Anschub eine sehr steile Wachstumsphase folgen, die dann mit der Zeit wieder abflacht. „Genau an dieser Stelle scheint die Kategorie sich gerade zu befinden.“ Für die These würden auch die unterschiedlichen Dynamiken in Teilbereichen des Marktes sprechen. So würde die bereits etablierte Subkategorie der fleischanalogen Produkte zur warmen Zubereitung im ersten Halbjahr 2023 knapp fünf Prozent an Absatzmenge verlieren. Die jüngere Subkategorie der Wurst-analogen Produkte für das Brot verzeichne dagegen einen Mengenzuwachs von fünf Prozent. „Die jüngere Subkategorie scheint noch in der steilen Wachstumsphase zu sein, die ältere Subkategorie hat diese dagegen hinter sich gelassen“, folgern die Marktforscher.