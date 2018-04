Abspaltung von Whitbread: Costa Coffee nimmt es alleine mit Starbucks auf

LondonDie britische Kaffeehaus-Kette Costa Coffee tritt künftig als unabhängiges Unternehmen gegen den Weltmarktführer Starbucks an. Der Mutterkonzern von Costa Coffee, Whitbread, stellte am Mittwoch die Abspaltung der Sparte in Aussicht. Costa Coffee könne schon bald allein bestehen und habe langfristig großes Potenzial auf dem internationalen Markt, erklärte Whitbread-Chefin Alison Brittain.