Abwärtstrend Zalando schraubt Jahresprognose erneut herunter

18. September 2018

Trotz verschlechterter Erwartungen: „An unseren langfristigen Wachstumszielen, unser Geschäft bis 2020 zu verdoppeln, ändert sich nichts“, versichert Zalando-Chef Rubin Ritter. Bild: REUTERS Bild:

Rückläufige Nachfrage, hohe Rabatte und die Hitzewelle in Europa – so begründet Zalando, warum Europas größter Online-Modehändler bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatz- und Gewinnerwartungen senkt.