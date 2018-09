ADAC-Test Viele Radstellplätze an Bahnhöfen sind „mangelhaft“

MünchenWer sein Fahrrad am Bahnhof abstellen will, hat oft mit schlechten Stellplätzen zu kämpfen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Test des ADAC in zehn Städten. Etwa jeder Dritte der 400 getesteten Stellplätze (32 Prozent) bekamen die Note „sehr mangelhaft“, weitere 12 Prozent wurden mit „mangelhaft“ bewertet, wie Deutschlands größter Verkehrsclub am Mittwoch in München mitteilte.