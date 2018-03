Adidas Sports & Style: Diese App ist für Adidas wichtiger als jeder Turnschuh

Die Expansion im Online-Handel kostet allerdings viel Geld. Um die Kunden schnell beliefern zu können, investiert Adidas massiv in neue Logistikzentren. Vergangenes Jahr hat der Konzern mit dem Bau zweier großer Lager in Deutschland und China begonnen. 2018 entsteht ein weiteres in Pennsylvania, ein Standort an der amerikanischen Westküste wird erweitert. In Großstädten wie London, Los Angeles, New York oder Schanghai bekommen die Käufer ihre Shirts, Shorts und Sneaker noch am Tag der Bestellung.