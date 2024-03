Adidas und der DFB „Ein Stück weit fassungslos“: DFB-Spitze kontert Politik

DFB-Präsident Bernd Neuendorf stand wegen der aufgeregten und parteiübergreifenden Kritik am Millionen-Deal mit Nike „ein Stück weit fassungslos“ in den Gängen des Lyoner Stadions. Entschuldigen werde er sich sicher nicht, dass der Deutsche Fußball-Bund ab 2027 nicht mehr Adidas trägt, sagte Neuendorf am Rande des Länderspiels in Frankreich mit fester Stimme. Aber die Hintergründe erklären würde er schon – vor allem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der sich vom finanziell schwer angeschlagenen DFB mehr „Standortpatriotismus“ gewünscht hatte.