Adidas und der DFB Nach Ausrüster-Knall: Wie geht es beim DFB weiter?

Generell schon, aber anders als damals ist der Verband momentan finanziell angeschlagen und damit auf deutliche Mehreinnahmen angewiesen. Vor allem die Baukosten für den Campus in Frankfurt am Main in Höhe von etwa 180 Millionen Euro - rund 30 Millionen Euro mehr als geplant - und die ausgebliebenen sportlichen Erfolge der A-Nationalmannschaft der Männer bei den zurückliegenden drei Turnieren haben zu einem strukturellen Defizit geführt. In den Jahren 2021 und 2022 verzeichnete der DFB zuletzt ein Minus von insgesamt fast 38 Millionen Euro.