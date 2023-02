Adidas-Yeezy-Produkte Adidas, tu nicht das Naheliegende!

Das Beispiel zeigt ganz anschaulich, in welch misslicher Lage Adidas derzeit steckt. Denn auch der Dax-Konzern versucht nun, einen bekannten Namen loszuwerden: Adidas Yeezy. Der Sportartikelkonzern aus Herzogenaurach kooperierte seit 2016 fest mit Kanye West (beziehungsweise später mit „Ye“). Gemeinsam brachten sie recht hochpreisige Schuhe unter Yes Marke Yeezy heraus. Kunden gaben mehrere Hundert Euro für ein Paar aus. Die Kollaboration war für Adidas viele Jahre ein enormer Umsatz- und Gewinnbringer. Ende Oktober 2022 jedoch beendete Adidas die Zusammenarbeit abrupt, weil der Rapper mit wiederholten antisemitischen Aussagen untragbar geworden war. Nun steht der Sportartikelkonzern vor der Frage: Was passiert mit den bereits produzierten Yeezy-Schuhen?