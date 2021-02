Adler Modemärkte AG „Wenn der Lockdown bis Ostern dauert, wird es ein Blutbad geben“

Adler betreibt aktuell 171 stationäre Modefilialen, davon 142 in Deutschland und beschäftigt mehr als 3300 Mitarbeiter. Für sie beginnt nun eine Phase der Ungewissheit. „Wir versuchen, dem Unternehmen einen Weg durch den Lockdown zu bauen und werden zunächst weiter auf Kurzarbeit setzen und später das Insolvenzgeld nutzen, um zeitlich möglichst flexibel zu bleiben“, kündigte Gerloff an. Denn derzeit ist unklar, wann Einzelhändler ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen, was die gesamte Branche vor existenzielle Probleme stellt. Mit Esprit, Galeria Karstadt Kaufhof, Sinn, Appelrath Cüppers, Escada und Hallhuber hatten schon im vergangenen Jahr mehrere bekannte deutsche Modehändler Insolvenzverfahren gestartet.



Und weitere dürften bald folgen. „Die Lockdown-Verlängerungen haben verheerende Auswirkungen auf den gesamten Modehandel und jeder weitere Tag trifft die Branche ins Mark“, konstatiert Gerloff, der als einer der versiertesten Insolvenz- und Sanierungsexperten für die Modebranche gilt. So war der Jurist in unterschiedlichen Funktionen an Verfahren und Restrukturierungen von Bekleidungshändlern und -herstellern beteiligt, darunter Laurèl, Wöhrl, Rena Lange, K&L, Gerry Weber, Escada und zuletzt Hallhuber.