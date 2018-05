Änderungen an Darlehen: So wollen Airbus und EU-Staaten Sanktionen der USA vermeiden

Die USA hatten nach dem Urteilsspruch der WTO vor einer Woche umgehend mit Sanktionen gegen EU-Produkte gedroht, wenn die EU nicht die Unterstützung für Airbus einstellen sollte. Diese seien mit dem Maßnahmenpaket vom Tisch, zeigte sich der für Rechtsstreitigkeiten zuständige Airbus-Jurist Karl Hennessee in einem BBC-Interview zuversichtlich. „Damit sind wir an einem Punkt, an dem keine Fragen mehr offen und keine Sanktionen möglich sind.“