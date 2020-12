Agrarbranche Landmaschinenhersteller Claas erzielt Umsatzrekord

In Westeuropa blieben die Umsatzzahlen trotz Corona stabil. Auf den anderen Märkten gab es dagegen ein Plus von 20 Prozent. Osteuropa mit Russland, aber auch Nordamerika trugen am meisten dazu bei. Dabei fielen die Ernten nach mehreren Dürre-Jahren regional sehr unterschiedlich aus. Während Europa unter dem Durchschnitt blieb, vermeldete Russland beim Weizen die dritte Rekordernte in Folge. „Gerade das Russlandgeschäft hat uns geholfen“, sagte Böck.