Agrarwirtschaft Spanien geht das Wasser aus – auch durch den deutschen Geiz

In Deutschland klaffen Überzeugungen und Wirklichkeit am Supermarktregal oft auseinander, glaubt Markus Schneider, Chef des mittelständischen rheinischen Obst-Vertriebsunternehmens Frutania: „Auf der einen Seite geben die Konsumenten in Umfragen an, dass sie lokale Bio-Produkte bevorzugen und dafür auch bereit seien, mehr zu zahlen, aber wenn sie dann konkret vor den günstigen Him- und Erdbeeren aus Spanien stehen, greifen sie lieber dort zu.“ Vor allem in der spanischen Provinz Huelva hat das konkrete Auswirkungen: Es gibt dort immer weniger brauchbares Grundwasser.