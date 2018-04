Air-Berlin-Tochter: Niki-Insolvenzverfahren könnte sich noch Jahre hinziehen

Das Niki-Verfahren mit den wechselseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Air Berlin und Niki am niederösterreichischen Landesgericht Korneuburg sei sehr komplex. Bei dem Gericht seien am vergangenen Mittwoch 232 Millionen Euro an Forderungen angemeldet worden, davon seien vorerst aber nur 17 Millionen Euro anerkannt worden. 215 Millionen Euro werden Klikovits zufolge vorläufig bestritten. Das Unternehmen selbst habe mit 153 Millionen Euro an Forderungen gerechnet. „Diese Größenordnung ist auf keinen Fall unrealistisch“, sagte Klikovits.