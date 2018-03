Air-Berlin-Übernahme: Zypries warnt vor „Lufthansa-Bashing“

BerlinBundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat die Lufthansa angesichts von Vorwürfen der Preistreiberei nach dem Aus des Konkurrenten Air Berlin in Schutz genommen. „Es gibt auch viel ungerechtfertigte Kritik an Lufthansa, manchmal sogar eine Art „Lufthansa-Bashing““, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.