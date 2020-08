Airline: 1,2 Millionen Lufthansa-Kunden warten auf Ticketerstattung

Rund 1,2 Millionen Passagiere der Lufthansa warten immer noch auf die Erstattung ihrer Tickets. Dies teilte die Airline am Freitag mit. Seit Jahresbeginn habe man 2,5 Milliarden Euro an insgesamt 5,6 Millionen Kunden gezahlt. In den vergangenen sieben Tagen seien 140.000 Anträge bearbeitet und ausgezahlt worden. Die Lufthansa steht – wie andere Airlines auch – in der Kritik, dass die Rückzahlung zu lange dauert.