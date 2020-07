Airline: Easyjet plant Flotten- und Stellenabbau in Berlin

Der Billigflieger Easyjet will wegen der Coronakrise seinen Standort Berlin verkleinern. Die Airline habe mit den Vertretern von Piloten und Flugbegleitern Gespräche darüber aufgenommen, die Zahl von Flugzeugen und Beschäftigten in Berlin zu reduzieren, erklärte Easyjet am Mittwoch in London.