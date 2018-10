Airline Gericht bricht Betriebsratswahl bei Lufthansa-Joint-Venture Sun Express ab

FrankfurtDer Streit um die Bildung eines Betriebsrats bei der Lufthansa-Beteiligung Sun Express geht weiter. Das Arbeitsgericht Frankfurt hat am Mittwoch wie erwartet die von Arbeitnehmern in Gang gesetzte Wahlprozedur mit einem Beschluss abgebrochen. Ihre Anwälte kündigten aber Beschwerde bei der nächsthöheren Instanz, dem hessischen Landesarbeitsgericht, an. Letztlich wolle man eine höchstrichterliche Entscheidung erreichen, sagte ein Vertreter der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit.