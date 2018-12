Airline-Insolvenz Alitalia bekommt mehr Zeit zur Rückzahlung von Staatskredit

RomDie marode italienische Fluggesellschaft Alitalia bekommt von der Regierung in Rom mehr Zeit für die Rückzahlung eines Brückenkredits in Höhe von 900 Millionen Euro. Das sagte Vize-Ministerpräsident und Industrieminister Luigi Di Maio in einem Interview der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Das staatlich kontrollierte italienische Bahnunternehmen Ferrovie dello Stato, das die Fluglinie übernehmen will, brauche mehr Zeit für die Erarbeitung eines neuen Geschäftsplans, begründete Di Maio den Aufschub.