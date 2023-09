Nach Daten der in Brüssel ansässigen Umweltorganisation Transport & Environment stieß Ryanair als europäischer Marktführer im vergangenen Jahr mit 13,3 Millionen Tonnen CO2 das meiste Treibhausgas in Europa aus. Ryanair erklärte sich mit Blick auf die hohe Zahl an Passagieren, die pro Flugzeug transportiert werden, zur effizientesten Airline der Welt. Bis 2030 wollen die Iren 12,5 Prozent der Flüge mit nachhaltigem, weitgehend emissionsfreiem Treibstoff (SAF) betreiben.