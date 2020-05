Airline-Konzern: IAG will es ohne Milliarden-Staatshilfe durch die Krise schaffen

Anders als die Rivalen Lufthansa oder Air France will der britisch-spanische Luftfahrtkonzern IAG ohne milliardenschwere Hilfen der Steuerzahler die Coronakrise durchstehen. „Eine Rettungsaktion ist finanzielle Hilfe für ein gescheitertes Unternehmen, wir sind kein gescheitertes Unternehmen, also halten wir nicht Ausschau nach einer Rettungsaktion“, sagte IAG-Chef Willie Walsh am Donnerstag.