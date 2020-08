Airline: Lufthansa führt Corona-Testpflicht für Nicht-Maskenträger ein

Die Lufthansa verschärft angesichts der Sorge über steigende Ansteckungszahlen ab September die Corona-Schutzanforderungen an Passagiere. So müssen Fluggäste, die aufgrund eines ärztlichen Attests keinen Mund-Nasen-Schutz an Bord tragen müssen, künftig einen negativen Corona-Test vorlegen. Der Test dürfe beim Start der Reise nicht älter als 48 Stunden sein, teilte die Lufthansa am Montag mit.