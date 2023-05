Airline: Lufthansa will ITA mittelfristig ganz übernehmen

Nach dem Einstieg bei ITA will die Lufthansa die italienische Staatsfluglinie mittelfristig ganz übernehmen. Das sei das Ziel des Investments, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Freitag in einer Telefon-Konferenz. Er betonte aber, dass die Lufthansa dazu nicht gezwungen werden könne. Dies hänge – ebenso wie der Preis für die ausstehenden Anteile – von der künftigen Entwicklung von ITA ab.