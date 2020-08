Airline Lufthansa will weitere staatliche Rettungshilfen vermeiden

Die mit neun Milliarden Euro Staatsgeldern gestützte Lufthansa will ihrem Vorstandsmitglied Harry Hohmeister zufolge die Corona-Krise ohne neue staatliche Hilfen bewältigen. „Wir wollen nicht durchgefüttert werden, sondern unternehmerisch tätig sein“, sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem „Spiegel“.