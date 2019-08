Airline: Neue Streiks bei Ryanair in Portugal - Airline hofft auf Gericht in London

An diesem Donnerstag und Freitag wollen zudem die irischen und britischen Piloten die Arbeit niederlegen, um ihrer Forderung nach höheren Gehältern und besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck zu verleihen. In beiden Ländern versuchte die Airline in letzter Minute, die Pilotenstreiks vor Gericht zu stoppen. Die Entscheidungen der Richter in Dublin und London standen am Mittwochvormittag noch aus.