Airline Norwegian beantragt auch in norwegischer Heimat Gläubigerschutz

Die in Turbulenzen befindliche Billigfluglinie Norwegian strebt zusätzlich zu einem ähnlichen Verfahren in Irland auch einen „Umstrukturierungsprozess“ nach norwegischem Recht an. Einen entsprechenden Antrag reichte die hoch verschuldete Airline am Dienstag beim Bezirksgericht Asker und Bærum ein. Wie das Unternehmen mitteilte, soll dieses Verfahren ergänzend zu demjenigen in Irland laufen – dort hatte ein Gericht mehreren Norwegian-Töchtern am Montag Gläubigerschutz gewährt.