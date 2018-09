Airline: Sun Express Deutschland wehrt Betriebsratswahl erneut vor Gericht ab

Der Richter schloss sich der Sicht an. In der Tat gilt im Betriebsverfassungsgesetz für die Luftfahrt eine Ausnahme: Dort steht, dass für im Flugbetrieb Beschäftigte „eine Vertretung durch Tarifvertrag errichtet werden kann“. Das Landesarbeitsgericht verwies aber zugleich auf das Hauptsacheverfahren. Das Bundesarbeitsgericht entscheidet darin am 24. Oktober im Grundsatz über die Frage und über den Streit über die einstweilige Verfügung hinaus.