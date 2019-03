Airline: TUIfly stockt Flotte im Sommer auf

BerlinDer deutsche Ferienflieger TUIfly vergrößert seine Flotte in der Sommersaison. Die Airline-Tochter des Reisekonzerns TUI werde ihre Boeing-Flotte um drei auf 39 Maschinen ausbauen, erklärte TUI-fly-Chef Oliver Lackmann am Donnerstag auf der Reisemesse ITB in Berlin. Dabei werde die erste neue Boeing 737 Max 8 zum Einsatz kommen und in Hannover stationiert.