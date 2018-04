Airport mit Rekordzahlen: Flughafen München kämpft weiter um die dritte Startbahn

Das Selbstbewusstsein kann Kerkloh allerdings gut gebrauchen. Denn bei allem Erfolgen – ein großes Projekt hängt weiter in der Luft: der Bau einer dritten Start- und Landebahn. Der Airport-Chef betonte einmal mehr, wie wichtig die neue Piste wäre. Er verwies unter anderem auf die mittelfristigen Verkehrsprognosen, die in den kommenden Jahren einen kontinuierlichen Zuwachs an Passagieren prognostizieren. Alleine für 2018 erwartet der Flughafen über 46 Millionen Fluggäste, ein Plus von drei Prozent. Das ist zwar etwas weniger als im vergangenen Jahr. „Aber das ändert ja nichts am langfristigen Wachstumstrend“, so Kerkloh.