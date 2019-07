Airport: Münchner Flughafen erwartet bis zu zwei Millionen mehr Fluggäste pro Jahr

MünchenDer Münchner Flughafen erwartet für die nächsten Jahre rasantes Wachstum von 1,5 bis 2 Millionen zusätzlichen Fluggästen pro Jahr. Bis Ende des kommenden Jahrzehnts könnte die Zahl der Passagiere so insgesamt um 15 bis 20 Millionen steigen, sagte am Mittwoch Michael Kerkloh, der Chef des nach Frankfurt größten Luftverkehrsdrehkreuzes in Deutschland.