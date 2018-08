Aktie 17 Prozent im Plus Metro-Anleger spekulieren auf Übernahmeangebot

„Wir sind sehr stolz darauf, die Gelegenheit zu bekommen, ein wichtiger Aktionär der Metro zu werden“, erklärte Kretinsky. „Vorbehaltlich bestätigender Ergebnisse beabsichtigen wir, die Call-Option auszuüben.“ Auch der Kauf weiterer Metro-Anteile werde nicht ausgeschlossen. Metro begrüße jeden neuen Aktionär, sagt ein Sprecher der Düsseldorfer. Beide Investoren kommen nicht aus der klassischen Handelsbranche. Tkac ist den Angaben zufolge Miteigentümer der J&T Unternehmensgruppe, die überwiegend in der Tschechischen Republik und in der Slowakei tätig ist. Kretinsky ist in Deutschland kein Unbekannter – er kontrolliert den Strom-Versorger EPH. Dieser hatte in der Bundesrepublik die Braunkohlekraftwerke und den Tagebau von Vattenfall übernommen.