Aktie auf Rekordhoch: 5 Gründe, warum die Anleger Adidas lieben

Allerdings ist die Ausgangslage in den zwei Regionen ganz unterschiedlich: In der Volksrepublik wächst der Markt, weil sich immer mehr Menschen westliche Marken leisten können. In den USA dagegen erobert Adidas Marktanteile von einheimischen Konkurrenten wie Nike und Under Armour. Solange dieser Trend in den zwei dynamischsten Absatzmärkten von Adidas anhält, brauchen sich die Anleger keine Sorgen machen.