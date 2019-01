Aktie gibt nach Online-Mobelhändler Home24 senkt Umsatzprognose

Eine Umsatzwarnung des Online-Mobelhändlers Home24 hat die Anleger des Berliner Unternehmens vergrault. Die im Prime Standard notierten Aktien brachen am Mittwoch um acht Prozent auf 10,30 Euro ein. Mitte Juni war die Firma, an der die Startup-Schmiede Rocket Internet weiterhin beteiligt ist, zu einem Ausgabepreis von 23 Euro an die Börse gegangen.