Aktionärsbrief von Jeff Bezos: Amazon nennt erstmals Zahlen – Mehr als 100 Millionen Prime-Kunden

Bezos teilte in seinem Brief auch mit, dass Amazon Music „weiterhin schnell wächst“ und nun „Millionen“ von Abonnenten habe. Die Zahl der Nutzer habe sich in den letzten sechs Monaten mehr als verdoppelt. Amazon will mit seinem Musikdienst den Konkurrenten Spotify und Apple Music gefährlich werden, die 71 beziehungsweise 36 Millionen zahlende Zuhörer haben.