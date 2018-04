Aktionärstreffen: Nestlé-Chef bittet die Aktionäre um Geduld

Firmenchef Ulf Mark Schneider hatte im vergangenen Jahr mit einer Reihe von Deals den Konzern umgebaut. So trennten sich die Schweizer vom Süßwarengeschäft in den USA. Investiert wird stattdessen in Wachstumsfelder wie Kaffee, Tiernahrung, Babykost und Wasser. Nestlé erwarb etwa den Nahrungsergänzungsmittelhersteller Atrium Innovations oder die Kaffeehauskette Blue Bottled Coffee.