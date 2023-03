Aktionsangebote im Lebensmittelhandel „Vor allem Lidl ist oft teurer als die Konkurrenz“

Der Abstand ist erheblich. Zumal das Argument, Lidl und Co. seien dafür bei vielen anderen Produkten günstiger, aus Reuters Sicht nicht überzeugt. Denn beim Basissortiment mit Eigenmarken unterscheiden sich die Anbieter nicht voneinander. „Diese Produkte kosten in der Regel überall auf den Cent gleich viel“, so Reuter.